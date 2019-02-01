Юные теннисисты из Нижнего Тагила завоевали медали на первенстве ХМАО-Югры
Сегодня, 14:34СпортФото: пресс-служба ГДДЮТ
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Воспитанницы ГДДЮТ завоевали победы на открытом первенстве ХМАО-Югры по теннису среди юношей и девушек от 13 до 17 лет.
Сюжеты: Нижний Тагил
Юные спортсменки ГДДЮТ из Нижнего Тагила приняли участие в открытом первенстве ХМАО-Югры в Ханты-Мансийске. За победу соревновались участники из 11 субъектов России и муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа.
Вероника Варлакова из Нижнего Тагила завоевала 1 и 2 места в парном и одиночном разрядах. Подготовкой спортсменки занимался тренер Дмитрий Новичков.
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Еще один спортсмен из ГДДЮТ Алексей Бакланов одержал победу на областных соревнованиях в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ГДДЮТ.
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