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Юные теннисисты из Нижнего Тагила завоевали медали на первенстве ХМАО-Югры
Сюжеты:
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Юные теннисисты из Нижнего Тагила завоевали медали на первенстве ХМАО-Югры

Сегодня, 14:34СпортФото: пресс-служба ГДДЮТ
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