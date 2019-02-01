Юные теннисисты из Нижнего Тагила завоевали медали на первенстве ХМАО-Югры

Юные спортсменки ГДДЮТ из Нижнего Тагила приняли участие в открытом первенстве ХМАО-Югры в Ханты-Мансийске. За победу соревновались участники из 11 субъектов России и муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа.

Вероника Варлакова из Нижнего Тагила завоевала 1 и 2 места в парном и одиночном разрядах. Подготовкой спортсменки занимался тренер Дмитрий Новичков.