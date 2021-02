Легкоатлеты из Нижнего Тагила заняли призовые места на турнире Свердловской области

Спортсмены из Нижнего Тагила завоевали медали чемпионата Свердловской области по легкой атлетике.

Жители Нижнего Тагила завоевали пять медалей зимнего чемпионата области по легкой атлетике в Екатеринбурге, пишет «Тагильский рабочий». В забеге на 60 метров «золото» получила Анастасия Гентух из СШОР «Спутник», её одноклубник Рудольф Верховых получил золотую медаль за победу на дистанции 400 метров. Команда из этой же школы олимпийского резерва получила «серебро» в эстафете 4×200 метров. «Серебро» получила Елена Сухоносова, которая пришла второй к финишу в забеге на 800 метров. Женская команда спортивной школы «Юность» заняла второе место в эстафете четыре по 200 метров. Вторым финишировал житель Николо-Павловского Евгений Штейников. Он соревновался в забеге на 1,5 километра. Напомним, юный легкоатлет из Нижнего Тагила Дмитрий Кропинов завоевал третье место в эстафете 4×400 метров в составе сборной Свердловской области на первенстве России. Спортсмен из Нижнего Тагила стал призером первенства России по легкой атлетике

