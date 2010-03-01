Хоккеисты «Спутника» упустили шанс подняться в турнирной таблице
1 марта 2010, 15:49СпортArtem
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Хоккеисты «Спутника» упустили шанс улучшить турнирное положение и подняться на шестое место.
Для этого нужны были две победы над ангарским «Ермаком» в основное время. Но уже в первом матче тагильский клуб отдал сопернику два очка, потерпев поражение в овертайме. Во второй встрече «Спутник» проиграл со счетом 1:4 и в итоге занял последнее место в дивизионе «Восток». В плей-офф «Спутник» вышел с восьмого места. Соперник тагильчан в 1/16 финала – альметьевский «Нефтяник». Первые матчи состоятся 5 и 6 марта в Альметьевске.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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