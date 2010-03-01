Завершился очередной тур городского Чемпионата молодёжной баскетбольной лиги

В нём было сыграно 4 игры. Победу одержали команды Алмаз-планта, Тагилэнергосети, НТГСПА и Политехник-2. матчи следующего тура пройдут 13-го марта. © Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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