Завершился очередной тур городского Чемпионата молодёжной баскетбольной лиги
1 марта 2010, 15:46СпортArtem
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В нём было сыграно 4 игры.
Победу одержали команды Алмаз-планта, Тагилэнергосети, НТГСПА и Политехник-2. матчи следующего тура пройдут 13-го марта.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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