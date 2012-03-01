Из-за отсутствия помещения приостановлена работа секции УШУ

С понедельника в помещении поменяли замки. Занятия секции пришлосьприостановить. Спортшкола и чиновники уже несколько месяцев занимаются поисками зала для секции. Но найти место для занятий не так просто, рассказала TagilCity.ru директор спортшколы «Тагилстрой» Светлана Блюденова.

Для занятий нужно просторное помещение с высокими потолками, причем в центре города или на Вые. В секцию приходят дети от 6 до 15 лет со всех районов города, включая Вагонку и Тагилстрой, и до секции они должны добираться без проблем.

Отметим, по словам тренера Тамары Артемовой, секция в школе «Тагилстрой» — единственная официальная секция УШУ не только в городе, но и в Свердловской области.