Из-за отсутствия помещения приостановлена работа секции УШУ
1 марта 2012, 11:44СпортОльга
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Раньше секция, в которой занимается около 50 детей, проводила занятия в помещении Демидовской городской больницы. Занятия проводились без договорных обязательств, арендная плата не взималась. Руководство спортшколы «Тагилстрой», в которую входит секция, давно просили подыскать другое место для занятий.
С понедельника в помещении поменяли замки. Занятия секции пришлосьприостановить. Спортшкола и чиновники уже несколько месяцев занимаются поисками зала для секции. Но найти место для занятий не так просто, рассказала TagilCity.ru директор спортшколы «Тагилстрой» Светлана Блюденова.
Для занятий нужно просторное помещение с высокими потолками, причем в центре города или на Вые. В секцию приходят дети от 6 до 15 лет со всех районов города, включая Вагонку и Тагилстрой, и до секции они должны добираться без проблем.
Отметим, по словам тренера Тамары Артемовой, секция в школе «Тагилстрой» — единственная официальная секция УШУ не только в городе, но и в Свердловской области.
© Ольга Орехова TagilCity.ru
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