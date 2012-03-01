Кто они, лучшие спортсмены и тренеры Нижнего Тагила? Выяснится сегодня
1 марта в ГДДЮТ пройдет торжественное мероприятие - Физкультурно-спортивный актив города. На нем будут присутствовать известные спортсмены и высокопоставленные чиновники Нижнего Тагила, Горноуральского округа и Свердловской области.
«Гвоздями программы» станут Валентина Исаева, управляющий Горнозаводским управленческим округом Михаил Ершов, областной министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт, президент и главный тренер клуба «Уралочка-НТМК» Николай Карполь, председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по социальной политике Вячеслав Погудин и другие. Многочисленные гости планируют вручить знак «Ветеран спорта города Нижний Тагил», поздравить ветеранов физической культуры и спорта с юбилейными датами и наградить победителей смотров-конкурсов за деятельность в 2011 году.
Кстати, по итогам этих конкурсов лучшим тренером-преподавателем города стала О.В. Гвоздева, гребной слалом, МБДЮСШ «Высокогорец», лучшим спортивным сооружением стали: среди стадионов – «Юность», среди крытых бассейнов - «Спутник» (НПК УВЗ), среди спортзалов - ООО «Металлург–Форум», среди лыжных баз - «Спартак». Далее, конкурс-смотр среди спортивных школ выиграли МБДЮСШ «ДЮСШ «Спутник», МБСДЮСШОР «Уралец», по игровым видам спорта - МБДЮСШ по хоккею «Спутник». Ну, а лучшим коллективом физической культуры стали сотрудники УВЗ.
В программе актива планируются показательные выступления отделения спортивной гимнастики Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва и других юных спортсменов города.
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