Кто они, лучшие спортсмены и тренеры Нижнего Тагила? Выяснится сегодня

«Гвоздями программы» станут Валентина Исаева, управляющий Горнозаводским управленческим округом Михаил Ершов, областной министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт, президент и главный тренер клуба «Уралочка-НТМК» Николай Карполь, председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по социальной политике Вячеслав Погудин и другие. Многочисленные гости планируют вручить знак «Ветеран спорта города Нижний Тагил», поздравить ветеранов физической культуры и спорта с юбилейными датами и наградить победителей смотров-конкурсов за деятельность в 2011 году.