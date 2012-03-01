Тагильские хоккеисты вышли в плей-офф Чемпионата Высшей хоккейной лиги

Не очень удачно начав сезон, пребывая на старте в конце турнирнойтаблицы, во второй его половине нижнетагильские хоккеисты стали едва лине лучшей командой лиги, цепляясь за очки в каждой игре.

Тагильчане провели две победных серии из пяти и четырёх матчей, обыгралив предпоследней игре неуступчивый ярославский «Локомотив» и догнализанимавший восьмую, необходимую для продолжения дальнейшей борьбы,строчку ХК «Зауралье». Таким образом, судьба последней путёвки вплей-офф решалась на тагильском льду в очном противостоянии соперников.

На игру в Нижний Тагил приехало руководство ВХЛ во главе с управляющимдиректором Германом Скоропуповым. Трибуны были забиты до отказа.«Спутник» оправдал ожидания и одержал победу, войдя в восьмеркусильнейших клубов восточной конференции.

«Спутник» является участником плей-офф вот уже на протяжении десяти летподряд. В 1/4 финала этого года соперником тагильчан вновь станеттюменский «Рубин» - обладатель Кубка «Братина» и лидер нынешнегочемпионата. В сезоне 2010-2011 годов хоккеисты Уралвагонзавода оказалисьедва ли не единственными, кто дал настоящий бой будущему чемпиону: двагостевых матча тагильская команда уступила с минимальным счётом, а впервом домашнем «всухую» обыграла будущих обладателей кубка.

Ожидается, что и в этом сезоне тагильчане достойно проявят себя в «играхна вылет». Первые матчи «Спутник» сыграет 7 и 8 марта в Тюмени,домашние игры состоятся 11-ого и, при необходимости, 12 марта 2012 года,сообщает пресс-служба УВЗ.