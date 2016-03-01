«Академия гимнастики» научила воспитанников тагильского реабилитационного центра верить в свои силы
Воспитанники социально-реабилитационного центра целый день выполняли акробатические трюки и прыгали на батуте. Спортом дети занимались в батутно-акробатическом центре «Академия гимнастики».
Как правильно распределять физическую нагрузку? Об этом ребятам рассказали тренера «Академии гимнастки»: Михаил Татаринов и Денис Лоренц. Например, чтобы спортивная тренировка прошла эффективно, важно качественно сделать разминку.
Также воспитанники реабилитационного центра узнали, что прыжки на батуте – это не просто веселая забава. Огромную роль здесь играют уравновешенность, терпение и труд. Гости выполняли акробатические трюки на батуте и приземлялись в большую поролоновую яму.
По словам педагогов социально-реабилитационного центра, такие встречи помогают детям поверить в свои силы, зарождают желание заниматься спортом, быть активными. А тренера «Академии гимнастики» предложили юным тагильчанам заниматься в батутно-акробатическом центре несколько раз в месяц.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru