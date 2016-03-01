Нижний Тагил выходит на новый спортивный уровень: в городе пройдут полуфинальные игры Первенства России по баскетболу
1 марта 2016, 16:20СпортТимофей Данилов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Масштабные спортивные соревнования принимает «Старый соболь».
Сюжеты: Нижний Тагил
С завтрашнего дня на тагильском паркете начнутся баскетбольные матчи за выход в финал Первенства России среди юношей 2003 года рождения.
Две путевки разыграют между собой 6 команд из Нижнего Тагила, Сургута, Челябинска, Томска, Сургута и Екатеринбурга.
Тагильская команда уверенно прошла отборочные этапы, одержав 5 побед в 5 матчах. Будем надеяться, что запал у юных спортсменов не пропал, а поддержка тагильских болельщиков поможет дать достойный отпор соперникам.
Игры полуфинала будут длиться со 2 по 7 марта в спортивном зале "Старый соболь".
Кстати, старшие коллеги ребят уже вышли в финал Первенства России по баскетболу среди юношей 2002 года рождения. Решающие матчи пройдут в апреле.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей