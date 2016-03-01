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Нижний Тагил выходит на новый спортивный уровень: в городе пройдут полуфинальные игры Первенства России по баскетболу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил выходит на новый спортивный уровень: в городе пройдут полуфинальные игры Первенства России по баскетболу

1 марта 2016, 16:20СпортТимофей Данилов
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