Нижний Тагил выходит на новый спортивный уровень: в городе пройдут полуфинальные игры Первенства России по баскетболу

С завтрашнего дня на тагильском паркете начнутся баскетбольные матчи за выход в финал Первенства России среди юношей 2003 года рождения.

Две путевки разыграют между собой 6 команд из Нижнего Тагила, Сургута, Челябинска, Томска, Сургута и Екатеринбурга.

Тагильская команда уверенно прошла отборочные этапы, одержав 5 побед в 5 матчах. Будем надеяться, что запал у юных спортсменов не пропал, а поддержка тагильских болельщиков поможет дать достойный отпор соперникам.

Игры полуфинала будут длиться со 2 по 7 марта в спортивном зале "Старый соболь".

Кстати, старшие коллеги ребят уже вышли в финал Первенства России по баскетболу среди юношей 2002 года рождения. Решающие матчи пройдут в апреле.