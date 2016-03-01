Тагильский «Спутник» прервал серию неудач: родной лед помог победить (ФОТО)

Игра для тагильчан задалась уже с первого периода: бобры успешно провели три атаки в ворота гостей. Открыл счет Яков Ищенко на 12-й минуте. Виталий Жиляков удвоил преимущество, воспользовавшись неудачным пасом соперника. А третью шайбу из своих ворот голкипер «Тороса» доставал уже через 37 секунд после второй.

В начале второго периода капитан «Спутника» Денис Курепанов, после неудачного столкновения с защитником «Тороса, покинул лед на носилках. Не смотря на это, хозяева льда смогли выдержать натиск соперника и не дать ему открыть счет.

Однако в начале последнего отрезка «Торос» все-таки забил первую шайбу – 3:1. Последняя минута матча стала, пожалуй, самой зрелищной. Гости сократили разрыв со «Спутником», и, почуяв возможную победу, заменили вратаря на шестого полевого игрока. Но точку в матче поставил «Спутник»: за 3 секунды до финальной сирены Рафаэль Шакуров отправил перехваченную шайбу в пустые ворота нефтекамцев – 4:2.

Фото: ХК "Спутник"

К сожалению, из-за серьезных травм до конца сезоны выбыли Тарасов и Артамонов. Пока неизвестно, насколько сильно травмировался Курепанов. Тем не менее, вчера «Спутник» почувствовал вкус победы в матче плей-офф. И сражение продолжается: сегодня бобры вновь проведут матч на домашнем корте.