Российские и английские футболисты сыграли товарищеский матч в рамках акции «Футбол без насилия»

Команду российских футболистов представляли отечественные журналисты. Перед началом матча игроков приветствовал бывший капитан сборной России, ранее игравший и английском клубе «Челси», Алексей Смертин. Своим обращением он настроил спортсменов на эмоциональную, волевую игру, заметив, что футболисты являются соперниками в игре, но остаются друзьями вне поля.

В 1-м тайме быстрый гол был забит футболистами из Англии. Родоначальникам футбола не составило особого труда отправить мяч в ворота российской команды после грубой ошибки защитника. Но в ответ они получили гол за 2 минуты до конца 1-й двадцатиминутки. 1:1 – итог 1-го тайма.

2-й тайм прошел по похожему сценарию, только игра была сосредоточена у английских ворот. После 5-минутной игры во 2-м отрезке матча россияне забили курьезный гол: мяч рикошетом от штанги залетел в ворота англичан. Но соперникам тоже удалось ответить забитым мячом. В итоге – счет 2:2 завершил 2-ю двадцатиминутку.

Основное время закончилось с ничейным счетом, поэтому игра была продолжена серией пенальти. Здесь российские журналисты оказались сильнее. В итоге – 4:2 в пользу команды России.

Во время матча на тему футбола высказался Владимир Маркин, являющийся председателем комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками. При этом он отметил, что Россия – лучшее место для проведения Чемпионата Мира FIFA 2018.

По окончании игры Алексей Смертин и Владимир Маркин совершили символические удары по воротам обеих команд.