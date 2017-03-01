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Российские и английские футболисты сыграли товарищеский матч в рамках акции «Футбол без насилия»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Российские и английские футболисты сыграли товарищеский матч в рамках акции «Футбол без насилия»

1 марта 2017, 18:45Спорт
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