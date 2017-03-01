Тагильчанка заняла третье место в финальном этапе кубка России по лыжному двоеборью (ФОТО)

Среди лыжников мужчин в соревновательной гонке на 10 км и прыжкам с трамплина первое место досталось петербуржцу Виталию Иванову, второе место занял Степан Власов из Пермского края, третье место занял спортсмен из Санкт-Питербурга. Тагильчанин Максим Капин завоевал пятое место.