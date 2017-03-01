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Тагильчанка заняла третье место в финальном этапе кубка России по лыжному двоеборью (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка заняла третье место в финальном этапе кубка России по лыжному двоеборью (ФОТО)

1 марта 2017, 11:30Спорт
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