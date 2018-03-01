Членство Олимпийского комитета России официально восстановлено в МОК

Комиссия прошла под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида. Эксперты МОК официально заявили, что результаты проб на допинг российских атлетов – отрицательные.

Специалисты собирали информацию также о государственном вмешательстве в систему по борьбе с допингом. Оба факта – допинг и влияние государства – подтверждены не были, передаёт издание «РИА Новости». Отметим, что власти Российской Федерации неоднократно опровергали данные обвинения.

На прошедшей в Пхенчхане Олимпиаде отстранённые российские атлеты выступали под флагом OAR – Olympic Athlet from Russia. Россияне в ходе состязаний завоевали два «золота», шесть серебряных медалей и девять бронзовых.