Юные тагильчане стали победителями первенства Свердловской области по плаванию
Сегодня, 06:30СпортФото: pixabay.com
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Пловцы из Нижнего Тагила стали первыми на первенстве Свердловской области среди юношей 15-16 лет и девушек 13-14 лет.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования прошли в Заречном. Команда тагильчан стала третьей в эстафете 4х100 метров. Ярослав Левчук стал первым в плавании на спине на дистанции 50 метров, второй результат показал Рафаэль Агаларов. Ярослав Левчук также занял второе и третье места на дистанции 100 и 200 метров соответственно.
На дистанции 50 метров вольным стилем Богдан Лоскутов завоевал золото и на 10-метровке – серебро, пишет «Тагильский рабочий».
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