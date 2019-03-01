Юные тагильчане стали победителями первенства Свердловской области по плаванию

Соревнования прошли в Заречном. Команда тагильчан стала третьей в эстафете 4х100 метров. Ярослав Левчук стал первым в плавании на спине на дистанции 50 метров, второй результат показал Рафаэль Агаларов. Ярослав Левчук также занял второе и третье места на дистанции 100 и 200 метров соответственно.