Тагильский ХК «Спутник» стал первым в таблице чемпионата области и вышел в плей-офф
Сегодня, 13:47СпортФото: «Тагильский рабочий»
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Хоккейный клуб «Спутник» из Нижнего Тагила обыграл салдинский «Титан» со счетом 4:0 и стал лидером турнирной таблицы регулярного чемпионата Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчане набрали 34 очка и теперь сыграют в полуфинале с «Кедром» из Новоуральска, единственной командой, которой удалось одолеть «Спутник» в этом сезоне. В финал выйдет победитель двух игр в серии.
Другими двумя полуфиналистами стали «Синара» из Каменска-Уральского и «Энергия» из Рефтинского.
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