Соревнования по мотокроссу среди взрослых и детей прошли на Урале

Соревнования по мотокроссу среди взрослых и детей прошли на Урале

Сегодня, 08:07СпортФото: Центр технических видов спорта Свердловской области
Кубок Свердловской области и первенство Северного Урала по мотокроссу прошли в Краснотурьинске. Участие принимали спортсмены от пяти до 60 лет.

Для участия мотоциклисты прибыли из Екатеринбурга, Качканара, Нягани, Советского, Ивделя, Ирбита, Полевского, Карпинска, Серова, Североуральска, Ивделя и других городов, сообщает пресс-служба Центра технических видов спорта Свердловской области.

Фото:Центр технических видов спорта Свердловской области

Соревнования проводятся в Краснотурьинске в четвертый раз. Мероприятие посвятили памяти бывшего директора Богословского алюминиевого завода Анатолия Сысоева, который умер в середине февраля 2021 года.

Напомним, 19 февраля сообщалось, как боксер из Нижнего Тагила стал чемпионом Свердловской области в весовой категории до 69 килограмм. Теперь он выступит на чемпионате УрФО.

Материалы по теме:
Свердловская областьчемпионатКраснотурьинскпервенствомотокросс
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы