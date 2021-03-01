Тагильская тхэквондистка Валерия Кизилова выступит на первенстве России среди юниоров

Первенство УрФО по тхэквондо среди юниоров 15-17 лет прошло в Сургуте. Спортшколу № 2 представляли три воспитанника тренера Анастасии Немтиной.
Валерия Кизилова выиграла три боя, при этом финальный она завершила досрочно. Тагильчанка смогла победить серьезных соперниц: призера первенства России, а также чемпионку этого турнира 2020 года. Своей победой Валерия завоевала право выступить на первенстве России, пишет «Тагильский рабочий».
Кроме того, Кирилл Бахарев в первом бою досрочно победил спортсмена из ЯНАО, но потом уступил сопернику из ХМАО. Также в соревнованиях принял участие Арсений Леонов.
Напомним, в декабре 2020 года сразу 10 тхэквондистов-тагильчан получили путевки на чемпионат и первенство России.