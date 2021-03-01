Тагильская тхэквондистка Валерия Кизилова выступит на первенстве России среди юниоров

Валерия Кизилова выиграла три боя, при этом финальный она завершила досрочно. Тагильчанка смогла победить серьезных соперниц: призера первенства России, а также чемпионку этого турнира 2020 года. Своей победой Валерия завоевала право выступить на первенстве России, пишет «Тагильский рабочий».