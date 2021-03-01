Тагильская тхэквондистка Валерия Кизилова выступит на первенстве России среди юниоров

Тагильская тхэквондистка Валерия Кизилова выступит на первенстве России среди юниоров

Сегодня, 12:07СпортФото: «Тагильский рабочий»
Тхэквондистка из Нижнего Тагила Валерия Кизилова примет участие в первенстве России среди юниоров.

Первенство УрФО по тхэквондо среди юниоров 15-17 лет прошло в Сургуте. Спортшколу № 2 представляли три воспитанника тренера Анастасии Немтиной.

Валерия Кизилова выиграла три боя, при этом финальный она завершила досрочно. Тагильчанка смогла победить серьезных соперниц: призера первенства России, а также чемпионку этого турнира 2020 года. Своей победой Валерия завоевала право выступить на первенстве России, пишет «Тагильский рабочий».

Кроме того, Кирилл Бахарев в первом бою досрочно победил спортсмена из ЯНАО, но потом уступил сопернику из ХМАО. Также в соревнованиях принял участие Арсений Леонов.

Напомним, в декабре 2020 года сразу 10 тхэквондистов-тагильчан получили путевки на чемпионат и первенство России.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Тхэквондопервенство РоссииюниорыНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы