Второе место на чемпионате России заняла фигуристка Майя Хромых из Нижнего Тагила

Напомним, 18 февраля стало известно и двух спортсменках из Нижнего Тагила, которые выступят на чемпионате России по спортивной гимнастике. Екатерина Писаревская и Диана Ставрова станут единственными представителями Свердловской области. 16-летние девушки уже имеют достижения в области спортивной гимнастики.