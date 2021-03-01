Второе место на чемпионате России заняла фигуристка Майя Хромых из Нижнего Тагила

Второе место на чемпионате России заняла фигуристка Майя Хромых из Нижнего Тагила

Сегодня, 07:43СпортФото: 1Mediainvest.ru
Второе место на чемпионате России по фигурному катанию заняла уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых.

14-летняя фигуристка разместилась на второй строчке после Камиллы Валиевой. Обе девушки являются воспитанницами тренера Этери Тутберидзе. Трансляция выступлений велась на «Первом канале».

Фото:Instagram teamkhromykh_official

Майя обошла по количеству баллов победительницу ЧМ-2015 Елизавету Туктамышеву и обладательниц первого места на чемпионатах Европы — Алену Косторную и Срфью Самодурову.

Благодаря высокому месту, Майя Хромых имеет все шансы попасть в сборную России.

Напомним, 18 февраля стало известно и двух спортсменках из Нижнего Тагила, которые выступят на чемпионате России по спортивной гимнастике. Екатерина Писаревская и Диана Ставрова станут единственными представителями Свердловской области. 16-летние девушки уже имеют достижения в области спортивной гимнастики.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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