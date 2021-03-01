Второе место на чемпионате России заняла фигуристка Майя Хромых из Нижнего Тагила

14-летняя фигуристка разместилась на второй строчке после Камиллы Валиевой. Обе девушки являются воспитанницами тренера Этери Тутберидзе. Трансляция выступлений велась на «Первом канале».
Майя обошла по количеству баллов победительницу ЧМ-2015 Елизавету Туктамышеву и обладательниц первого места на чемпионатах Европы — Алену Косторную и Срфью Самодурову.
Благодаря высокому месту, Майя Хромых имеет все шансы попасть в сборную России.
Напомним, 18 февраля стало известно и двух спортсменках из Нижнего Тагила, которые выступят на чемпионате России по спортивной гимнастике. Екатерина Писаревская и Диана Ставрова станут единственными представителями Свердловской области. 16-летние девушки уже имеют достижения в области спортивной гимнастики.