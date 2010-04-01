В русских шашках тагильским школьникам нет равных
1 апреля 2010, 16:37СпортArtem
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Накануне в Нижнем Тагиле прошли областные соревнования по русским шашкам – «Чудо шашки».
В них приняли участие 10 команд школьников из разных городов Свердловской области. Состязались дети до 14-ти лет. Все призовые места достались тагильчанам. Первое место заняли воспитанники квартального клуба «Зарница», 2 место получили ребята из СДЮСШОР и 3-е - квартальный клуб «Дружные».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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