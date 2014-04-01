На горе Белая завершились масштабные соревнования: среди победителей есть и тагильчане (ФОТО)

Губернатор Евгений Куйвашев и заместитель главы Администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров обратились к гостям и участникам мероприятий.

Олимпийский год в Свердловской области продолжается, - подчеркнул губернатор. – Сегодня мы станем свидетелями очень интересных стартов. Горнолыжный спорт является одним из самых популярных видов спорта, и сейчас мы закладываем прочный фундамент его развития. И я уверен, что через несколько лет у нас появятся новые олимпийские чемпионы из числа тех ребят, которые принимают участие в этих соревнованиях.

Заместитель мэра Нижнего Тагила отметил: «Нам очень приятно, что у нас такой горнолыжный комплекс. В каждом состязании есть победители и побежденные, но я бы не хотел, чтобы кто-то из вас расстраивался. Ведь мы с вами все победители, так как от любимых занятий спортом всегда получаем только удовольствие и здоровье».

Соревнования на Кубок губернатора по горнолыжному спорту проходили в два этапа: сначала состязались учащиеся детских спортивных школ Свердловской области, а позднее на склон горы вышли ветераны и любители. Стоит сказать, что самым почетным участником соревнований стала 74-летняя жительница Екатеринбурга Валерия Смирнова.

В дисциплине гигантский слалом среди женщин победительницами стали:

в возрастной группе 1953 года и старше Надежда Рябкова из Нижнего Тагила,

среди женщин 1963 - 1954 г.р. - Нина Степанова из Озерска Челябинской области,

среди женщин 1973 - 1964 г.р. - Надежда Язовских из Нижнего Тагила

среди женщин 1983 - 1974 г.р. - тагильчанка Ольга Кашкина.

Лучшими среди мужчин в этой номинации стали Владимир Прокуров (Нижний Тагил), Андрей Широков (Екатеринбург), Александр Чувашов (Нижний Тагил) и Дмитрий Александров (Санкт-Петербург).

В дисциплине специальный слалом среди женщин победительницами стали:

в возрастной группе 1953 года и старше Валерия Смирнова из Екатеринбурга,

среди женщин 1963 - 1954 г.р. - Ольга Зырина из Озерска Челябинской области,

среди женщин 1973 - 1964 г.р. - Надежда Язовских из Нижнего Тагила,

среди женщин 1983 - 1974 г.р. - тагильчанка Анна Мельникова.

В дисциплине специальный слалом среди мужчин лучшими стали:

в возрастной группе 1953 года и старше екатеринбуржец Михаил Калганов ,

среди мужчин 1963 - 1954 г.р. - екатеринбуржец Андрей Широков ,

среди мужчин 1973 - 1964 г.р. - новоуралец Игорь Наталич ,

среди мужчин 1983 - 1974 г.р. - пермяк Николай Стрелков.

По итогам III Всероссийской зимней Универсиады в дисциплине слалом-гигант среди женщин первое место заняла Елена Яковишина (Москва), второе место - Екатерина Цветкова (Санкт-Петербург), третье место - Ксения Алопина (Москва). Среди мужчин первое место у Юрия Данилочкина (Санкт-Петербург), второе место занял Николай Балякин (Санкт-Петербург) и третье место завоевал Артем Бородайкин (Москва).

В дисциплине слалом (женщины) первое место у Елены Яковишиной (Москва), второе место пьедестала заняла Ксения Алопина (Москва) и на третьем месте Александра Семенченко (Санкт-Петербург). В дисциплине слалом (мужчины) победителем стал екатеринбуржец Андрей Ушаков, на втором месте Артем Бородайкин (Москва) и на третьем месте Александр Алехин (Москва).