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На горе Белая завершились масштабные соревнования: среди победителей есть и тагильчане (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На горе Белая завершились масштабные соревнования: среди победителей есть и тагильчане (ФОТО)

1 апреля 2014, 10:05СпортCorey
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