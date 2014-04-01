Семь первых мест из восьми возможных: тагильские лыжники делают рекорды! (ФОТО)

Дистанцию 1200 метров свободным стилем первыми преодолели сразу восемь лыжников СДЮСШОР «Спутник». Среди парней отличились кандидаты в мастера спорта Василий Тарасов (1995 г.р.), Денис Мелёшкин (1996 г.р.), а также Александр Зорин (1998 г.р.) и Дмитрий Аляпкин (2002 г.р.).

Среди девушек лучшими стали Мария Староконь (1995 г.р.), Вера Миляева (1995 г.р.), Кристина Подъяблонская (2000 г.р.) и Мария Городецкая (2002 г.р.). Также копилка «Спутника» пополнилась четырьмя серебряными наградами и двумя бронзовыми.

Фотографии предоставлены СК «Спутник»

30 марта в Нижнем Тагиле состоялось закрытие сезона по лыжным гонкам. В лыжных эстафетах 3 по 5 км и 3 по 3 км свободным стилем команда СДЮСШОР «Спутник» заняла семь первых мест из восьми возможных! Всего в соревновании приняли участие пять спортивных школ Нижнего Тагила.

5 апреля лыжники «Спутника» примут участие в закрытие зимнего сезона уже на областном уровне. Соревнования по лыжным гонкам состоятся в Верхней Салде. Мужчинам и юниорам предстоит пробежать спринт длиною в 50 км, юношам -30 км, девушкам -15 км, юниоркам – 20 км, женщинам – 30 км.