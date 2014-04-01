«Уралочка-НТМК» - серебряный призер Кубка Европейской Конфедерации волейбола

На финальный раунд, который состоялся 29 марта, «уралочкам» достался более чем серьезный соперник – одна из самых титулованных команд в мире – турецкий «Фенербахче». Как сообщили в волейбольном клубе «Уралочка-НТМК», в Екатеринбурге волейболисткам турецкого клуба с трудом удалось завоевать победу в пяти партиях – 3:2. В ответном матче на родной арене при поддержке полного зала они действовали более уверенно и сплоченно – 3:0.

Первая партия завершилась со счетом 25:11 в пользу «Фенербахче». Самым зрелищным оказался второй сет. Наши волейболистки нашли лазейки в защите хозяев и сами смогли закрыть особо рьяных нападающих турецкого клуба. В этом игровом отрезке на паркете были равные соперники, а что творилось в эти минуты в переполненном зале, невозможно передать словами. «Уралочка-НТМК» была близка к победе, отлично блокировала и нападала, успевая защищаться. Разрушающий блок Еда Эрдем Дундар разрушил и эту надежду – 28:26.

Падения и взлеты в счете наблюдались в третьей партии. Но снова команда Марчелло Абонданса была сильнее – 25:22. Самыми результативными в матче стали – в «Фенербахче» Ким Ен-Коунг – 16 очков, в «Уралочке-НТМК» Юмилка Руис – 11 очков.