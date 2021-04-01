Аггер возглавит клуб "Кеге"

Аггер возглавит клуб "Кеге"
Сегодня, 14:38СпортФото: pxhere.com
Бывший центральный защитник английского "Ливерпуля" и сборной Дании Даниэль Аггер станет главным тренером команды второго дивизиона датской лиги "Кеге".

Как сообщает "Советский спорт", помогать Аггеру будет его экс-партнер по сборной Ларс Якобсен.

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