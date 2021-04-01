Тагильские спортсмены стали победителями областного турнира по всестилевому каратэ

В результате среди детей 8-9 лет победителями стали Артем Шигапов, Константин Радаев и Ольга Вальтер. Отмечается, что Артем также получил награду за лучшую технику. Третье место взял Денис Смирнов. Среди детей 6-7 лет «бронзу» завоевал Артемий Репин. В возрастной категории 12-13 лет победа досталась Владу Осипенко, а Елизавета Глушкова была третьей. Также среди девушек 14-15 лет «золото» взяла Тамара Бессонова.