Тагильские спортсмены стали победителями областного турнира по всестилевому каратэ

Соревнования прошли 27 марта в поселке Балтым. Туда прибыло свыше 150 спортсменов со всей Свердловской области. Нижний Тагил представляла команда Бойцовского клуба «Финист», рассказал редакции TagilCity.ru тренер юных спортсменов Андрей Стяжкин.
В результате среди детей 8-9 лет победителями стали Артем Шигапов, Константин Радаев и Ольга Вальтер. Отмечается, что Артем также получил награду за лучшую технику. Третье место взял Денис Смирнов. Среди детей 6-7 лет «бронзу» завоевал Артемий Репин. В возрастной категории 12-13 лет победа досталась Владу Осипенко, а Елизавета Глушкова была третьей. Также среди девушек 14-15 лет «золото» взяла Тамара Бессонова.
Напомним, спортсмены из Нижнего Тагила стали победителями на первенстве Свердловской области по тхэквондо среди юношей и девушек 2007–2009 годов рождения.