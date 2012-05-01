В эти выходные в Нижнем Тагиле отрывались любители бездорожья со всей области (ФОТО)
1 мая 2012, 11:39Спорт
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Нижнетагильский клуб «Барс» совместно с кушвинским клубом «Кушва экстрим» провели гонку по бездорожью. «Апрельский замес» состоялся 29 апреля на Голом Камне.
В гонках приняли участие водители автомобилей разных классов, от внедорожников до простых легковушек. По словам участников соревнований, трасса, изрядно размытая дождями, не давала соскучиться. Были сложные и даже опасные моменты.
По словам гостей из Кушвы, тагильчан-водителей и тагильские автомобили отличает привычка клеить надписи о своем родном городе, особенно о качестве его дорог, на заднее стекло автомобиля. «Я за Тагил без ям» и «По Тагилу только на танке» - вот самые распространенные, по наблюдению кушвинцев, фразы.
Фото с сайта Кушва-онлайн.
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