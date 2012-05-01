В эти выходные в Нижнем Тагиле отрывались любители бездорожья со всей области (ФОТО)

В гонках приняли участие водители автомобилей разных классов, от внедорожников до простых легковушек. По словам участников соревнований, трасса, изрядно размытая дождями, не давала соскучиться. Были сложные и даже опасные моменты.

По словам гостей из Кушвы, тагильчан-водителей и тагильские автомобили отличает привычка клеить надписи о своем родном городе, особенно о качестве его дорог, на заднее стекло автомобиля. «Я за Тагил без ям» и «По Тагилу только на танке» - вот самые распространенные, по наблюдению кушвинцев, фразы.