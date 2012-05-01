В Нижнем Тагиле завершился турнир любительского футбола. Кто победил? (ФОТО)

По заверению организаторов, судьба призовых мест турнира определялась в последнем его матче. Для того, чтобы победить в соревновании, команде «Корпорации Центр» нужно было обыграть сборную ЛФЛНТ с разницей более чем в 20 мячей! Но, несмотря на хороший результат игры, «Корпорация Центр» не смогла прыгнуть выше головы. Матч завершился со счётом 3:13 в пользу этой команды.

Во втором матче встречались «Оранжевые дьяволы» и команда УКБТМ. Для победы в турнире «Дьяволам» достаточно было добиться ничьей, но с первых минут они дали понять, что вышли играть только за победу. Итог матча - 9:2 не в пользу УКБТМ комментирует организатор игр Олег Мамонтов.

На фото в центре команда победителей турнира - «Оранжевые дьяволы».

Первое место турнира досталось команде «Оранжевых дьяволов»: в трёх матчах они одержали три победы. Второе место заняла команда «Корпорации Центр» (две победы в трёх матчах - 6 очков). Замкнула тройку призёров команда УКБТМ (одна победа и два поражения - 3 очка). Сборная организаторов любительской футбольной лиги заняла четвёртое место, не выиграв ни одного матча.