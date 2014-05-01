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9 мая Россия сразится с Германией. Тагильчанка Ольга Ставрова поборется за мировой титул (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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9 мая Россия сразится с Германией. Тагильчанка Ольга Ставрова поборется за мировой титул (ФОТО)

1 мая 2014, 16:35Спорт
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