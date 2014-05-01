9 мая Россия сразится с Германией. Тагильчанка Ольга Ставрова поборется за мировой титул (ФОТО)

Александр Буньков, тренер Ольги, рассказал TagilCity.ru, что его подопечная выйдет на ринг 10-тысячного спортивного сооружения, где состоится бой за мировой титул среди профессионалов по кикбоксингу.

Вся Германия находится в ожидании этого события, интерес, мягко говоря, огромный. Я думаю, каждый догадывается, в чем тут дело рассказывает Александр Борисович.

Напомним, в 2013 году Ольга приняла участие в двух знаковых боях за титул мировой чемпионки. Беспроигрышная серия боев немки Кристины Тайсс тогда прервалась сокрушительной победой тагильской девушки. Сейчас немка завершила свою карьеру победой в матче-реванше, которую отдала Ольга Ставрова.

Предстоящий бой не менее серьезен. Немка Джулия Ирмен – известная на родине спортсменка, 11-кратная Чемпионка Германии, призер Чемпионатов Мира и Европы, Чемпионка Мира 2009 года.

Ольга Ставрова поделилась с TagilCity.ru своими мыслями о предстоящем бое:

Настроение в целом боевое. Моя соперница ставит акцент больше на руки, так как в кикбоксинг пришла из бокса. Мы поставили себе задачу работать больше ногами и жестко, поэтому много уделяем работе ног. Конечно, есть дополнительное волнение, что бой состоится именно 9 мая. Настроены, конечно, на победу и будем делать всё возможное и невозможное.

Джулия Ирмен, Ольга Ставрова и официальная афиша предстоящего боя

Ольга Ставрова является одним из участников премии «Человек Года-2014» в номинации «За прославление Тагила». Голосуйте за тагильскую спортсменку и оставляйте свои комментарии на странице участника!