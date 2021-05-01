Новая площадка для скалолазания появилась в школе № 100 на ГГМ в Нижнем Тагиле

Новая площадка для скалолазания была открыта в школе № 100 на Гальянке в Нижнем Тагиле.

Спортивный объект имеет восьмиметровую высоту и располагается в одном из спортзалов образовательного учреждения. Он предназначен для 10 детей, которые смогут одновременно расположиться на площадке. На открытии присутствовал директор образовательного учреждения Дмитрий Язовских и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, а также представители спортшколы «Старт» и НТМК. Взаимодействие друг с другом помогает в развитии детей и приносит пользу. Пусть таких площадок станет как можно больше, сказал мэр. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила В качестве наставников для школьников выступят инструкторы СШ. Финансирование проекта стало возможным благодаря гранту СШ «Старт», полученному в конкурсе «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей». Напомним, в феврале сообщалось, как в ДК «Юбилейный» провели ремонт спортивного зала. Из-за того, что здание находилось в аварийном расстоянии, пришлось остановить занятия секций — циркового кружка, айкидо и других. В Нижнем Тагиле отремонтированный спортзал в ДК «Юбилейный» откроется в конце февраля

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