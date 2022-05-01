Хоккейный клуб «Автомобилист» расторг контракты с шестью игроками и тремя тренерами

На сайте ХК опубликован список тех, с кем клуб больше не будет сотрудничать. «Автомобилист» прекратит сотрудничество с Сергеем Шумаковым, Яковом Рыловым, Райаном Спунером, Станиславом Бочаровым, Антоном Чуфаровым и Данилой Оховым.