Первое выступление Кузнецова и Ларионова на Чемпионате Европы назначено на пятницу

В команду России вошли тагильчане, сильнейшая лодка страны, Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов. Команда тагильчан уже прошла аккредитацию на соревнования. Квалификационные выступления для каноэ-двоек пройдут в пятницу, 4 июня, а полуфинальные и финальные заезды состоятся в воскресенье, 6-го июня. Таким образом, сегодня у ребят заключительный день тренировок. Завтра на канале разрешено провести не более получаса. Между тем, тренировки осложняются плохой погодой – сильным ветром, рассказала тренер тагильских слаломистов Ольга Гвоздева.