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Первое выступление Кузнецова и Ларионова на Чемпионате Европы назначено на пятницу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первое выступление Кузнецова и Ларионова на Чемпионате Европы назначено на пятницу

1 июня 2010, 16:03СпортArtem
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