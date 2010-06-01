Первое выступление Кузнецова и Ларионова на Чемпионате Европы назначено на пятницу
1 июня 2010, 16:03СпортArtem
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Завтра в Братиславе открывается Чемпионат Европы по гребному слалому.
В команду России вошли тагильчане, сильнейшая лодка страны, Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов. Команда тагильчан уже прошла аккредитацию на соревнования. Квалификационные выступления для каноэ-двоек пройдут в пятницу, 4 июня, а полуфинальные и финальные заезды состоятся в воскресенье, 6-го июня. Таким образом, сегодня у ребят заключительный день тренировок. Завтра на канале разрешено провести не более получаса. Между тем, тренировки осложняются плохой погодой – сильным ветром, рассказала тренер тагильских слаломистов Ольга Гвоздева.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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