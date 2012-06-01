Лето в «Манараге»: у детей глаза-вЕлики

Все эти дни в магазине товаров для спорта и активного отдыха«Манарага» на детские и подростковые велосипеды Trek и Specialized скидки 20%!

При покупке велосипеда будет проведена индивидуальная настройка для каждого ребенка: высота седла, высота и наклон руля, длина шатунов и другое. Приходите и убедитесь сами - велосипед может расти вместе с Вашим ребенком!

Также на эти три дня в наших магазинах скидка 20% на детские рюкзаки Deuter, Osprey, Tatonka, VauDe – настоящие хиты для детского сада, бассейна или для походных приключений. Новые оригинальные вышивки, цветные набивные рисунки и даже игрушка в комплекте – есть от чего загореться глазам!

А для самых запасливых родителей - скидки 40% на детское термобелье RedFox и «Манарага» ростовок от 92 см до 152 см! Термобелье отличается от обычного белья лучшей способностью аккумулировать тепло между кожей и тканью, что позволяет свести к минимуму потерю тепла – готовьтесь летом кататься на санках зимой!

Магазин товаров для спорта и отдыха «Манарага». Нижний Тагил, ул.Пархоменко, 22, (3435) 41-94-53. 1 и 2 июня магазин работает с 10.00 до 20.00, 3 июня - с 11.00 до 19.00