В Нижнем Тагиле ко Дню защиты детей будет приурочен спортивный праздник

На нем будут присутствовать и официальные лица города. По сообщению Отдела по физической культуре, спорту и туризму Администрации Нижнего Тагила, на праздник прибудут заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам Валерий Суров и председатель Нижнетагильской городской Думы Александр Маслов.