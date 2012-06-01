В Нижнем Тагиле ко Дню защиты детей будет приурочен спортивный праздник
1 июня 2012, 16:04Спорт
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Он состоится 4 июня в Доме спорта «Уралец». Начало праздника – в 10 часов.
На нем будут присутствовать и официальные лица города. По сообщению Отдела по физической культуре, спорту и туризму Администрации Нижнего Тагила, на праздник прибудут заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам Валерий Суров и председатель Нижнетагильской городской Думы Александр Маслов.
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