Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман финишировал на международном триатлоне в Сочи

Участникам международных соревнований предстояло проплыть одну милю, проехать на велосипеде 90 километров и пробежать 21,1 километра. На всю дистанцию давалось 8 часов.

Сделал в Сочи половинку железной дистанции. Организация очень хорошая. Жара сильная. Еле жив, но на финише ускорился, написал Ройзман на своей странице в социальной сети.