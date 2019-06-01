Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман финишировал на международном триатлоне в Сочи
Вчера, 21:57СпортФото: личная страница в instagram Евгения Ройзмана
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
1 июня в Сочи состоялся международный триатлон IRONSTAR 113, в котором принял участие бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Участникам международных соревнований предстояло проплыть одну милю, проехать на велосипеде 90 километров и пробежать 21,1 километра. На всю дистанцию давалось 8 часов.
Сделал в Сочи половинку железной дистанции. Организация очень хорошая. Жара сильная. Еле жив, но на финише ускорился, написал Ройзман на своей странице в социальной сети.
Евгению Ройзману 56 лет. Он принимал участие в городских и региональных марафонах, в марафоне «Европа-Азия». Каждые выходные он совершает пробежку вокруг городского пруда в Екатеринбурге, на которую приглашает других жителей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей