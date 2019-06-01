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Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман финишировал на международном триатлоне в Сочи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман финишировал на международном триатлоне в Сочи

Вчера, 21:57СпортФото: личная страница в instagram Евгения Ройзмана
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