Слаломист из Нижнего Тагила выиграл «бронзу» на чемпионате Европы во Франции
Тагильчанин Дмитрий Храмцов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по гребному слалому в командных соревнованиях каноэ-одиночек, сообщила тренер спортсмена Ольга Гвоздева.
Чемпионат Европы проходит во французском городе По и завершится 2 июня. Российские спортсмены показали результат 104,61 балла. Победу в этом старте одержали спортсмены из Словении (102,25), второй результат — у французов (102,41).
Помимо тагильчанина в сборную России на этом этапе вошли уроженец Алтая Кирилл Сеткин и Павел Котов из ХМАО.
Это первая в истории гребного слалома медаль чемпионата Европы в командной гонке каноэ одиночек среди мужчин, сообщила тренер тагильского спортсмена Ольга Гвоздева.
Дмитрию Храмцову 20 лет. С 2008 года он занимается гребным слаломом под руководством Ольги Гвоздевой и Сергея Салтанова в спортивной школе олимпийского резерва «Уралец» в Нижнем Тагиле. С 2015 года атлет является членом сборной команды России. В его копилке многочисленные победы на российских и мировых соревнованиях по гребному слалому.