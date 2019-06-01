Слаломист из Нижнего Тагила выиграл «бронзу» на чемпионате Европы во Франции

Чемпионат Европы проходит во французском городе По и завершится 2 июня. Российские спортсмены показали результат 104,61 балла. Победу в этом старте одержали спортсмены из Словении (102,25), второй результат — у французов (102,41).

Помимо тагильчанина в сборную России на этом этапе вошли уроженец Алтая Кирилл Сеткин и Павел Котов из ХМАО.

Это первая в истории гребного слалома медаль чемпионата Европы в командной гонке каноэ одиночек среди мужчин, сообщила тренер тагильского спортсмена Ольга Гвоздева.