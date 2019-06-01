В Екатеринбурге 150 взрослых и детей собрались на тренировку Ивана Штыркова
1 июня боец смешанных единоборств Иван Штырков провел открытую тренировку в Зеленой Роще, на которой собрались около 150 взрослых и детей, сообщает портал Е1.
Вторым тренером для участников мероприятия стал Мирхаким Сабуров. Тренировка началась с разминки. Дети и взрослые пробежали два круга вокруг футбольного поля. Далее собравшиеся разделились на две группы. Детей тренировал Сабуров, а взрослых – Штырков.
Занятие длилось 40 минут. Участники тренировки разбирали ударные комбинации, учились их выполнять. В конце тренировки все собрались на workout-площадке, установленной в Зеленой Роще.
Было много молодежи, поэтому немного усложнил тренировку. Было очень приятно видеть столько людей, небезразличных к спорту и ко мне лично. Приятно смотреть на подрастающее поколение, тянущееся к здоровому образу жизни, цитирует Е1 Ивана Штыркова.
После тренировки боец оставался на площадке еще около 30 минут. Все желающие смогли сфотографироваться с боксером и взять автограф.