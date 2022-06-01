Бикфалви останется в «Урале», заявил президент екатеринбургского клуба Иванов

По информации «Советского спорта», ссылающегося на «РБ-Спорт», в 29 матчах прошлого сезона румын венгерского происхождения забил десять голов и сделал две результативные передачи. Напомним, ранее большинство иностранных футболистов покинули Россию после того, как ФИФА позволила им приостанавливать свои контракты с отечественными клубами и уходить в бесплатную аренду за границу сроком до 30 июня. После этой даты все легионеры обязаны будут вернуться в расположение своих команд. Также все российские клубные и национальные команды исключены из соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА, при этом европейская организация уже продлила свои санкции на весь следующий сезон.