Бикфалви останется в «Урале», заявил президент екатеринбургского клуба Иванов

Бикфалви останется в «Урале», заявил президент екатеринбургского клуба Иванов

Бикфалви останется в «Урале», заявил президент екатеринбургского клуба Иванов

Сегодня, 21:35
Спорт
Фото: pixabay.com
Слова агента футболиста о том, что он хочет перейти в топ-клуб РПЛ являются неправдой.

По информации «Советского спорта», ссылающегося на «РБ-Спорт», в 29 матчах прошлого сезона румын венгерского происхождения забил десять голов и сделал две результативные передачи. Напомним, ранее большинство иностранных футболистов покинули Россию после того, как ФИФА позволила им приостанавливать свои контракты с отечественными клубами и уходить в бесплатную аренду за границу сроком до 30 июня. После этой даты все легионеры обязаны будут вернуться в расположение своих команд. Также все российские клубные и национальные команды исключены из соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА, при этом европейская организация уже продлила свои санкции на весь следующий сезон.

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