Кутепов попрощался со «Спартаком»

Российский защитник «Спартака» Илья Кутепов сообщил, что покидает стан красно-белых. 30 июня нынешнего года у игрока истекает контракт с московским клубом. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на соцсети футболиста.
В прощальном посте Кутепов заявил, что в «Спартака» произошло его становление, и он благодарен каждому сотруднику красно-белых, которые поддерживали Илью на протяжении всего времени пребывания в клубе.
Отметим, что Кутепов перебрался в «Спартак» из академии «Тольятти» в 2012 году. За основную команду провел 114 матчей и забил два гола. В составе москвичей он стал чемпионом России и победителем Кубка страны.