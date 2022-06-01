Кутепов попрощался со «Спартаком»

Кутепов попрощался со «Спартаком»

Кутепов попрощался со «Спартаком»

Сегодня, 23:00
Спорт
Фото: pixabay.com
Защитник покидает московский клуб на правах свободного агента.

Российский защитник «Спартака» Илья Кутепов сообщил, что покидает стан красно-белых. 30 июня нынешнего года у игрока истекает контракт с московским клубом. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на соцсети футболиста.

В прощальном посте Кутепов заявил, что в «Спартака» произошло его становление, и он благодарен каждому сотруднику красно-белых, которые поддерживали Илью на протяжении всего времени пребывания в клубе.

Отметим, что Кутепов перебрался в «Спартак» из академии «Тольятти» в 2012 году. За основную команду провел 114 матчей и забил два гола. В составе москвичей он стал чемпионом России и победителем Кубка страны.

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