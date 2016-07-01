Хоккеисты тагильского «Спутника» начали подготовку к новому игровому сезону (ФОТО)

Подопечные Андрея Кирдяшова начали готовиться к предстоящему сезону 2016/2017. Условно разделившись на три группы, хоккеисты чередуют велокроссы и занятия в спортзале, передает пресс-служба «Спутника».

3 июля оранжевые уезжают на трехнедельные сборы в Лениногорск. В планах тренерского штаба трехразовые тренировки, куда входят спортивные игры, кроссы, силовая подготовка и атлетизм.

Следом за старшими коллегами к новому сезону начала готовиться и молодежка. Сменивший наставника в межсезонье, «Юниор-Спутник» вышел из отпуска. Директор хоккейного клуба Александр Балбашев, старший тренер Александр Перебейнос и тренер Денис Смелик провели совещание с потенциальными игроками команды. Добавим, что в этом году к их числу добавились хоккеисты ЮХЛ 1997-1999 годов рождения.

В ближайшее время «Юниор-Спутник» начнет прохождение медобследования и втягивающий цикл подготовки. В августе юные «бобры» едут в Чебаркуль на турнир памяти Д. Ляпина. Кроме того, тагильчане проведут ряд товарищеских матчей.

Новый сезон ВХЛ стартует 17 сентября. Потенциальными новичками первенства можно назвать миассовское «Торпедо» и ХК «Липецк».