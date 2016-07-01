Трое спортсменов из Нижнего Тагила отправятся на Олимпиаду в Рио

Напомним, очередные летние Олимпийские игры стартуют 5 августа и закончатся 21 августа. От Свердловской области набрана команда из 18 человек (это на одного больше, чем на играх в Лондоне). 9 атлетов – из Екатеринбурга, 3 – из Нижнего Тагила, 2 – из города Лесной и по одному атлету из Каменск-Уральского, Новоуральска и Верхней Пышмы.

Отметим, что до конца список не утвержден, эта процедура назначена на середину июля. Ряд спортсменов еще только дожидаются разрешения на допуск в Рио.

Еще одно значимое событие – Паралимпиада – пройдет в Рио с 7 по 18 августа. Команда из Свердловских атлетов еще официально не сформирована, но на участие рассчитывают 23 кандидата. Есть большие шансы, что все атлеты попадут на соревнования, сообщили на пресс-конференции.