Проверить свои физические возможности сможет каждый житель Нижнего Тагила!

Комплекс норм ГТО будет состоять из семи упражнений: бег на 100 м, бег на длинные дистанции (500 м, 1000 м), прыжок в длину с места, метание гранаты, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища из положения «лежа на спине», стрельба из пневматической винтовки.