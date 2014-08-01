Проверить свои физические возможности сможет каждый житель Нижнего Тагила!
1 августа 2014, 18:00Спорт
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8 августа, в рамках празднования Дня физкультурника, активные и энергичные тагильчане смогут попробовать свои силы в сдаче норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Спортивные состязания начнутся 8 августа с 16.00 часов на стадионе спортивной школы «Юность».
Комплекс норм ГТО будет состоять из семи упражнений: бег на 100 м, бег на длинные дистанции (500 м, 1000 м), прыжок в длину с места, метание гранаты, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища из положения «лежа на спине», стрельба из пневматической винтовки.
А тем, кто выполнит все нормы, будет вручен значок «Готов к труду и обороне». Обо всей особенностях проведения соревнования читайте на официальном сайте города.
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