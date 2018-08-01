Экстремал из Екатеринбурга и команда из 37 человек установили рекорд Европы

38 человек, среди которых был екатеринбуржец Николай Чичканов, почти одновременно выпрыгнули из двух самолетов на скорости 150 км/ч, после чего выстроились в ровную фигуру, установив тем самым рекорд России и Европы. Летели они в специальных костюмах — вингсьютах.

Мы сделали несколько попыток, рекорд поставили на 12-й. Шесть дней провели на аэродроме — то погоды не было, то самолеты сломались. Тренировались весь сезон с весны, спрыгивали вместе большими группами. Сложность в том, что люди выпрыгивают из нескольких самолетов в течение 12–15 секунд, за это время первые участники улетают уже почти на один километр и летят с горизонтальной скоростью до 150 км/ч. То есть догонять формацию приходится с сильно большей скоростью, а потом тормозить, подстраиваться под скорость группы и лететь четко в своем слоте, поделился подробностями тренировок Николай Чичканов.