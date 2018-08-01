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Экстремал из Екатеринбурга и команда из 37 человек установили рекорд Европы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экстремал из Екатеринбурга и команда из 37 человек установили рекорд Европы

Сегодня, 14:40Спорт
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