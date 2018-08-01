Парашютистка-колясочница из Нижнего Тагила вошла в топ-25 HANDI FLY

Третий международный парашютный фестиваль HANDI FLY International Challenge 2018 проходит на аэродроме Крутицы в Шиловском районе Рязанской области.

Тренер девушки, начальник Нижнетагильского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России Александр Новоселов сообщил, что парашютный спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья – новое направление для нашей страны.

Федерация парашютного спорта планирует организовать в Свердловской области соревнования по прыжкам с парашютом для людей с инвалидностью в следующем году.

Нынче же фестиваль принял 160 участников из 11 стран.

Спортсменка совершила командный прыжок. Три человека – оператор, инструктор и спортсмен – прыгнули с высоты четырех тысяч метров.