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Парашютистка-колясочница из Нижнего Тагила вошла в топ-25 HANDI FLY
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Парашютистка-колясочница из Нижнего Тагила вошла в топ-25 HANDI FLY

Сегодня, 14:00Спорт
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