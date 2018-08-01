Парашютистка-колясочница из Нижнего Тагила вошла в топ-25 HANDI FLY

Спортсменка-колясочница из Нижнего Тагила попала в топ-25 участников III международного парашютного фестиваля HANDI FLY International Challenge-2018 для людей с инвалидностью.
Третий международный парашютный фестиваль HANDI FLY International Challenge 2018 проходит на аэродроме Крутицы в Шиловском районе Рязанской области.
Тренер девушки, начальник Нижнетагильского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России Александр Новоселов сообщил, что парашютный спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья – новое направление для нашей страны.
Федерация парашютного спорта планирует организовать в Свердловской области соревнования по прыжкам с парашютом для людей с инвалидностью в следующем году.
Нынче же фестиваль принял 160 участников из 11 стран.
Спортсменка совершила командный прыжок. Три человека – оператор, инструктор и спортсмен – прыгнули с высоты четырех тысяч метров.
Директор центра реабилитации инвалидов Свердловской области признала, что в области уделяется особое внимание мероприятиям для людей с ограниченными возможностями здоровья.