Алаба надеется на трансфер в «Барселону»

Об этом сообщает «Советский спорт».

Согласно источнику, его агент вышел на связь с руководством сине-гранатовых и предложил организовать трансфер этим летом.

Испанцы хотят видеть игрока в команде, однако, предпочитают пригласить его летом 2021 года. Таким образом, австриец может переехать на «Камп Ноу» на правах свободного агента.