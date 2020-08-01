Алаба надеется на трансфер в «Барселону»

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Защитник «Баварии» Давид Алаба хочет перейти в «Барселону».
Об этом сообщает «Советский спорт».
Согласно источнику, его агент вышел на связь с руководством сине-гранатовых и предложил организовать трансфер этим летом.
Испанцы хотят видеть игрока в команде, однако, предпочитают пригласить его летом 2021 года. Таким образом, австриец может переехать на «Камп Ноу» на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что 28-летний Алаба не смог договориться с чемпионом бундеслиги о продлении контракта.
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