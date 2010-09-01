Cледователи Нижнего Тагила сыграют в футбол

Состоится турнир 4-го сентября в Екатеринбурге. Как рассказал руководитель Тагилстроевского межрайонного следственного отдела СКП Вадим Белкин, Нижний Тагил, как ожидается, будет представлять сборная команда сотрудников из всех отделов города. Сейчас проводится отбор игроков. Вадим Белкин считает, что у тагильских следователей-футболистов есть все шансы на победу.