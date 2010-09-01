Cледователи Нижнего Тагила сыграют в футбол
1 сентября 2010, 16:48СпортОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Тагильские следователи сыграют в футбол с коллегами из других городов региона. Открытый турнир по мини-футболу среди команд следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Свердловской области будет посвящен Третьей годовщине создания СКП РФ.
Состоится турнир 4-го сентября в Екатеринбурге. Как рассказал руководитель Тагилстроевского межрайонного следственного отдела СКП Вадим Белкин, Нижний Тагил, как ожидается, будет представлять сборная команда сотрудников из всех отделов города. Сейчас проводится отбор игроков. Вадим Белкин считает, что у тагильских следователей-футболистов есть все шансы на победу.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей