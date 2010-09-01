От покупки новой лодки зависит участие тагильчан в Олимпиаде

Новая лодка стала нужна спортсменам после инцидента перед Чемпионатом Европы. Тогда тагильским гребцам-слаломистам, призерам Олимпиады-2008, ваэропорту Вены выдали сломанную лодку.

Восстановить каноэ было невозможно. К счастью, соревнования проходили в Братиславе, где и производятся лодки. Но поскольку спортивные каноэ делаются на заказ под параметры спортсменов, лодка, которую срочно приобрели тагильчане, не совсем им подходит.

В результате на братиславском канале они плохо справляются с ее управлением, объяснила тренер каноистов Ольга Гвоздева. А именно в Братиславе будет проходить следующий Чемпионат мира. И от его результатов зависит, попадут ли Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов в состав олимпийской сборной. Между тем, новая лодка, которая бы идеально подходила гребцам, обойдется им в 3600 евро.

Пока этих денег нет, и в сентябре на Чемпионате мира-2010 в Тацене спортсмены будут выступать на том каноэ, которое есть. Соревнования пройдут с 8-го по 13-е сентября.