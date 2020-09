Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал результаты жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором его команда будет соперничать с тбилисским «Локомотивом». Матч состоится 17 сентября в Грузии.

«В ближайшие дни обязательно посмотрим их игры, – приводит «Советский спорт» слова Новикова. – Мы с уважением относимся к каждому сопернику. Будем серьезно готовиться. Мы стремились участвовать в еврокубках и, если хотим пройти в турнире как можно дальше, то должны быть готовы сыграть как дома, так и в гостях». Отметим, что «Динамо» впервые сыграет в еврокубках после пятилетнего перерыва.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter