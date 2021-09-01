Тагильчанин стал чемпионом России по гребному слалому в каноэ-одиночке

Чемпионом России по гребному слалому в каноэ-одиночке стал Дмитрий Храмцов из Нижнего Тагила. Бронзу также взял другой тагильчанин — Александр Харламцев.

Второе место за Александром Непогодиным, который представляет Московскую область. Сборная Свердловской области по гребному слалому сообщила об этом на своей странице в Instagram. В результате чемпионата России по гребному слалому у жителей Нижнего Тагила в общей сложности пять наград. Никита Губенко одержал победу в экстремальном слаломе на каяке. Владимир Камешков, Дмитрий Лабасов и Никита Губенко завоевали серебро в командной гонке на байдарках. Никита Губенко также получил бронзу в заплыве на байдарках. Теперь командам из Свердловской области предстоит Чемпионат мира в Братиславе. В соревнованиях примут участие два жителя Нижнего Тагила — Никита Губенко и Дмитрий Храмцов, сообщает ИА «Все новости». Напомним, воспитанник школы олимпийского резерва «Уралец» в Нижнем Тагиле Павел Беляев победил в заезде на байдарке. Он занимается гребным слаломом с шести лет. Павел Беляев является членом сборной Свердлоской области в гребле на байдарках. Тагильчанин Павел Беляев стал победителем в первенстве России по гребному слалому

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