«Спутник» не смог устоять перед лидером зоны «Восток» тюменским «Рубином»
1 октября 2010, 16:29СпортАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Хоккеисты «Спутника» уступили со счетом 0:3 в выездном матче с лидером зоны «Восток» тюменским «Рубином».
Несмотря на полярное расположение соперников в турнирной таблице победа хозяевам далась нелегко. Как рассказали нам в пресс-службе СК «Спутник», главный тренер тагильчан Алексей Ждахин считает, что победить «Рубин» можно было только за счет строжайшей игровой дисциплины. «На мой взгляд, по составу «Рубин» сегодня сильнейший клуб в лиге», - отметил Алексей Ждахин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей