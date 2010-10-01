«Спутник» не смог устоять перед лидером зоны «Восток» тюменским «Рубином»

Несмотря на полярное расположение соперников в турнирной таблице победа хозяевам далась нелегко. Как рассказали нам в пресс-службе СК «Спутник», главный тренер тагильчан Алексей Ждахин считает, что победить «Рубин» можно было только за счет строжайшей игровой дисциплины. «На мой взгляд, по составу «Рубин» сегодня сильнейший клуб в лиге», - отметил Алексей Ждахин.