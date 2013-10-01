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Тагильчанин – победитель чемпионата Европы по тяжелой атлетике!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин – победитель чемпионата Европы по тяжелой атлетике!

1 октября 2013, 15:30СпортCorey
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