Тагильчанин – победитель чемпионата Европы по тяжелой атлетике!

В первенстве Европы, которое проходило с 22 по 29 сентября в Таллине, принимало участие более 260 спортсменов из 34-х стран. Тагильчанин оказался лучшим в своей весовой категории до 94х кг, показав в сумме двоеборья 380 кг (рывок – 170 кг, толчок -210кг). К слову, всего на счету россиян 17 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовых награды.

Победа была ожидаемой, ведь работа над результатом шла «с запасом» - с каждой тренировкой добавлялась и нагрузка. Следующим пунктом в спортивной жизни Егора Климонова станет, как говорят спортсмены, реабилитационный период - тяжолоатлет отдохнет, восстановит силы, а уже в следующем году начнет готовиться к молодежной Спартакиаде, а там, глядишь, «подрастет» и для соревнований среди спортсменов старшего возраста.