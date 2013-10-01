В Нижнем Тагиле прошел детский футбольный турнир «Кубок Виктория 2013» (ФОТО)
29 сентября прошел 5-й детский футбольный турнир «Кубок Виктория». Состязания проходили на стадионе «Высокогорец» среди юношей 2003-2004 годов рождения. В турнире приняли участие 5 команд - «Высокогорец» (Нижний Тагил), «Локомотив» (Кушва), «Салют» (п.Старатель), «Мечта» (Нижний Тагил) и ДЮСШ п.Горноуральск.
Идея основания ежегодного детского футбольного турнира «Кубок Виктория» принадлежит реабилитационному центру «Исход». Каждый год с целью пропаганды здорового образа жизни среди ребят 7-9 лет проводятся спортивные турниры по хоккею и футболу.
Упорство и стремление к победе помогли команде «Высокогорец» обыграть остальных претендентов на Кубок и завоевать главный приз — комплект формы футбольной от магазина «Автодок».
Каждая команда стремилась к победе. Борьба была настолько упорной, что победителя пришлось выбирать по разнице забитых и пропущенных мячей. У «Высокогорца» этот показатель оказался лучше. Вторыми стали ребята из п. Сраратель команда «Салют». Третье место - п.Горноуральский, четвертые – «Локомотив» (Кушва), пятые – «Мечта» (Нижний Тагил).
Также все команды получили в призы футбольные мячи для тренировок. Лучшие игроки турнира получили специальные призы от спонсоров – подарочные карты магазина «Спортмастер».
Организаторы благодарят за помощь в проведении соревнований магазин «Автодок», торговую компанию «Команда плюс» (г. Екатеринбург), компанию Кантур, директора компании Тагил-Айс (Екатеринбург) Килина В.И. и руководство стадиона «Высокогорец».
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